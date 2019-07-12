桃園簡姓男子在服役期間染上罕見的「鉤端螺旋體病」，送醫治療無效致死，家屬怒告訓練中心周姓中隊長、陳姓救護官，涉嫌業務過失致死的罪嫌，桃園地檢署偵結，因難以認定兩名軍官有疏於照料簡男或延誤就醫等狀況，兩名軍官不起訴。

檢方指出，簡姓男子2015年11月，簡男身體不適，2天後他利用休假日，自行前往台北市一所醫院掛急診，醫師診斷他罹患類流感，就開立「宜休養3天與門診追蹤治療」診斷證明書，周姓中隊長讓簡男到中心的醫務所，由陳姓救護官開立「全休三日」的特殊處置證明書後，就被安排在隔離寢室內休息。

期間簡男持續服用他自行就醫時拿到的藥物，與陳姓救護官開給他的藥物，症狀卻未改善，周姓中隊長又派員陪同簡男到龜山區一處診所治療，不過並未改善。

簡男發訊息向女友求助，簡男家人知情後向周姓中隊長反映，簡男才又被送到林口長庚紀念醫院治療，但他仍不幸延至隔天晚間6點多，因「鉤端螺旋體病」導致急性肺泡內出血、心肌炎、急性腎小管壞死引發多重器官衰竭死亡。

檢方表示，「鉤端螺旋體病」臨床上少見，不易藉由初期症狀判別，軍官積極派員照顧簡男，難以認定疏於照料或延誤簡男就醫，判處不起訴處分。

(中時 )