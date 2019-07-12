新北市長侯友宜「安居樂業」之旅，11日參訪芬蘭非營利組織HundrED，學習享譽全球的頂尖教育思維，侯友宜表示，HundrED致力於教育創新並大方分享案例，新北也將在2年內投入5億元，讓新北市1萬600間教室智慧化，讓同學都能享用平板電腦、大尺寸螢幕，以及軟體升級。

新北市府表示，Hundred善於教育創新實驗，每年從世界各地發掘分析案例，透過數位化，每年公布年度100個創新教育好點及舉辦論壇傳遞教育理念。

11日下午，侯友宜率團拜訪HundrED總部，他向HundrED全球研究負責人Mr. Christopher Petrie請益，包括如何引導學生發掘問題、尋找方法、搜尋資源，以及評審的標準等。

侯友宜表示，HundrED最重要使命就是「發掘及分享創新的點子，讓學校教育更好」，他也常常提醒教育局與各級學校校長們，重視學生適性發展，讓孩子自己決定人生方向，師長只需提供意見，讓孩子學會自己做決定，但一定要讓他們跟上世界的腳步。

參訪中，侯友宜也指出「以前上課都是排排坐，現在是分組團隊學習」，要在兩年內投入5億元，讓新北市1萬600間教室智慧化，希望每校同學都能享用平板電腦、大尺寸螢幕，以及軟體升級。他強調，點燃孩子們的學習心，樂於主動跟時代接軌，培養世界競爭力，新北市一定盡最大力量投資教育。

離開HundrED總部前，侯友宜也邀請HundrED今年12月蒞臨台灣，參加「2019新北市學習共同體學校年度國際研討會」，並帶著他們最新評選出的創新教育與新北師生分享。

(中時 )