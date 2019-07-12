警臨檢查獲槍毒 男子落跑摔斷腿 15:392019/07/12 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方帶回楊女偵辦移送。(呂筱蟬翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 暑假期間，為防範毒品危害青少年，桃園市楊梅警方，加強轄區摩鐵、網咖臨檢查察，11日晚間到一家摩鐵臨檢時，察覺某房內不對勁，入內盤查，發現一對男女，其中黃姓男子突然跳窗落跑，不慎摔斷雙腿。 經警方戒護送醫後，黃男沒有生命危險，隨後警方在他住的房間內，查獲安非他命等各式毒品約1000公克，以及5把改造手槍和近40發子彈等物，警方帶回與黃男同行楊姓女子，正依法偵辦中。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時 ) #警方 #臨檢 #毒品 #摩鐵 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 摩鐵升級「大飯店式的新床」 竟惹VIP客戶爆怒 11:402019/07/08 社會 法務部打假 駁斥網路毒品合法化 17:272019/07/08 社會 假臨檢搶奧迪 憲兵預士被逮很ㄎㄧㄤ 21:012019/07/08 社會 彰化家扶百名小忍者 擲出手裡劍 拒絕毒品、反霸凌 15:032019/07/09 生活 搶攻年輕人 毒品咖啡包偽可愛音符 19:492019/07/09 社會 潮！就反毒 北市少年隊邀網紅拍反毒微電影 18:262019/07/10 社會 疑借錢不成 男摩鐵勒斃女友盜領10多萬 21:042019/07/10 社會 截肢男撿屍女大生 找友「揹」進摩鐵性侵 10:022019/07/11 社會 截肢男約女夜店 朋友幫忙撿屍背上摩鐵性侵 16:572019/07/11 社會 合作緝毒有成 泰緝毒局局長赴調查局致謝 14:082019/07/12 社會 社會熱門新聞 女友硬上「鳥」噴血 男大怒「切」了她 - 社會 馬英九洩密無罪 北檢痛批初一十五不一樣 - 社會 - 中時 影》他ATM提款赫見「2米巨蜥」趴上面 嚇傻繼續排隊 - 社會 為救姪女溺斃 死者疑為知名服飾品牌老闆 - 社會 - 中時 馬英九被訴洩密案 無罪確定 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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