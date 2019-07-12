暑假期間，為防範毒品危害青少年，桃園市楊梅警方，加強轄區摩鐵、網咖臨檢查察，11日晚間到一家摩鐵臨檢時，察覺某房內不對勁，入內盤查，發現一對男女，其中黃姓男子突然跳窗落跑，不慎摔斷雙腿。

經警方戒護送醫後，黃男沒有生命危險，隨後警方在他住的房間內，查獲安非他命等各式毒品約1000公克，以及5把改造手槍和近40發子彈等物，警方帶回與黃男同行楊姓女子，正依法偵辦中。

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(中時 )