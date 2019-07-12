超商吃東西 突遭陌生男開口要錢飆三字經 15:472019/07/12 中時 甘嘉雯 、 蔡孟哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網友在超商內突被一名男子開口要錢，拒絕後還遭罵三字經，桃警加強巡邏。（示意圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園有網友po文，指稱他在桃園火車站後站一處便利商店吃東西時，遇上陌生男子向他開口要錢遭拒，竟然朝他罵三字經，警方表示，民眾若遇到類似情況，要避免跟對方發生衝突，並立刻報警。 要錢不給罵髒話 「討錢哥」行徑民眾傻眼！ 網友說，男子突然坐在對面，開口說「我手頭很緊，可不可以借500元。」他婉拒後，男子還指著桌上的零錢、發票說：「通通給我好嗎？」 網友將零錢和發票收起後，陌生男子突然朝著網友罵三字經，還不斷碎念：「冷血，見死不救！」 網友雖未報案，但警方網路巡邏發現後，已主動加派警力前往後站地區的便利商店巡邏。 (中時 ) #網友 #男子 #三字經 #警方 #巡邏 也許您會感興趣 推薦閱讀 中義警員聯合巡邏王府井 04:102019/07/08 焦點新聞 警方清場 驅離示威者 香港九龍大遊行 入夜爆衝突 04:102019/07/08 兩岸要聞 半年打賞女神直播主135萬 他初見本尊驚呆… 08:592019/07/08 社會 男PO網嗆：比鄭捷更狠 隔天嚇到腳軟 10:372019/07/08 社會 駭死妳！ 宅男竊女網友性愛照恐嚇50萬元 12:102019/07/08 社會 他發明這款「減肥珍奶」 連醫生醫都大推 12:152019/07/09 生活 台南登革熱警報亂發 台中人也收到 13:212019/07/09 生活 嘉義警匪駁火 通緝犯陳宏宗頭、左小腿各中1槍斃命 18:212019/07/10 社會 截肢男約女夜店 朋友幫忙撿屍背上摩鐵性侵 16:572019/07/11 社會 巡邏發現迷失老婦 警查證身分助返家 22:322019/07/11 社會 社會熱門新聞 女友硬上「鳥」噴血 男大怒「切」了她 - 社會 馬英九洩密無罪 北檢痛批初一十五不一樣 - 社會 - 中時 影》他ATM提款赫見「2米巨蜥」趴上面 嚇傻繼續排隊 - 社會 為救姪女溺斃 死者疑為知名服飾品牌老闆 - 社會 - 中時 馬英九被訴洩密案 無罪確定 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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