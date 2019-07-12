桃園有網友po文，指稱他在桃園火車站後站一處便利商店吃東西時，遇上陌生男子向他開口要錢遭拒，竟然朝他罵三字經，警方表示，民眾若遇到類似情況，要避免跟對方發生衝突，並立刻報警。

要錢不給罵髒話 「討錢哥」行徑民眾傻眼！

網友說，男子突然坐在對面，開口說「我手頭很緊，可不可以借500元。」他婉拒後，男子還指著桌上的零錢、發票說：「通通給我好嗎？」

網友將零錢和發票收起後，陌生男子突然朝著網友罵三字經，還不斷碎念：「冷血，見死不救！」

網友雖未報案，但警方網路巡邏發現後，已主動加派警力前往後站地區的便利商店巡邏。

(中時 )