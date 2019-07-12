環球網網頁截圖

國立台灣師範大學研究生柯筌耀，被大陸微博網友舉報「精日台獨」，他臉書發文稱日本為偉大祖國，希望台灣早日被日本收復，一國一制。柯筌耀今天表示，他已經決定不前往大陸武漢大學交換就讀，感謝外界的關心。

環球網引述微博網友「@台灣傻事」11日爆料，武漢大學錄取的一名台灣師範大學交換生疑似在社交媒體發表「精日台獨」言論，並配有該台生多張社交網頁截圖。根據網頁截圖顯示，這名台灣師大學生的臉書帳號是「Chuck Ko」，4月30日發布的貼文內容稱，「平成31年，掰掰，令和元年，您好！期待有一天偉大祖國收復失去的臺灣島，和平統一全日本，成爲大和民族偉大之復興。共築日本令和夢。兩島同屬一日，一國一制。」

據《中央社》報導，國立台灣師範大學公共關係室今天表示，柯筌耀已向校方表達不去武大的決定，校方對柯生的意願表示尊重。柯筌耀剛取得師大體育碩士學位，目前還在台灣工作。

柯筌耀稍早表示，他是參加母校台灣師範大學與武漢大學的研究生交換計劃。對於大陸有人「翻牆」來查他的言論，而且還有只限好友可瀏覽的文章截圖，柯筌耀感嘆「沒辦法」。

(中時電子報)