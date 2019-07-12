職場上總會遇到一些奇特的人事，讓人相當無言。一名刺青師傅在臉書抱怨，平時都有客人會透過私訊來問刺青問題，他也都認真回答，但近日竟有女客人問，「刺到一半如果想做愛怎麼辦，你會跟我做嗎？」，直白赤裸的問題讓他當場傻眼趕緊回覆，「我針放長一點妳就不會想了」。抱怨文卻讓網友歪樓直呼羨慕「人帥真好」、「該轉行了」。

刺青師在《臉書》貼出對話截圖表示，在他在認真回答完女客人的問題後，對方突然拋出一句，「刺到一半如果想做愛怎麼辦，你會跟我做嗎？」，讓他當場愣住，讓他傻眼回覆，「小姐別鬧了，我很認真在回答妳的問題，如果妳有需要刺青再歡迎討論」。

女客人與刺青師對話截。圖(翻攝臉書)

豈料女子卻表示自己也是認真，原PO只好跟女客人說，「沒人會刺到一半想做愛的」、「我針可以放長一點，這樣妳應該就不會想了」，但對方卻持續糾纏表示，「刺完後就可以做了」，甚至問他有沒有女友，讓他趕緊表態，「我有老婆了，我是正當生意啊」對方才放棄。他無奈表示，「說真的…刺青不累！累的是每天要應付一些神經病」。

女客人與刺青師對話截。圖(翻攝臉書)

不過，網友看完他的抱怨文卻歪樓留言，「羨慕」、「人帥真好」、「哈哈哈這回覆很可以」、「我入錯行了」、「現在轉行來的及嗎」、「我知道我要開什麼店了」、「可以認識她嗎？本人非專業刺青師，但其他怎麼刺略懂略懂」、「我給你錢，讓我幫她刺」。

也有人覺得不單純表示，「一個沒錢刺想用肉體付的概念嗎」、「這種是在搞仙人跳的，如果真答應她就慘了，會叫人跟你討錢」、「男人要懂得保護自己」。

(中時電子報)