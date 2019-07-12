男團C.T.O出道一年，將於8月31日在台大體育館舉辦出道以來第一場售票演唱會「2019 C.T.O <START IT> First Concert」，滿是興奮與期待的6位團員表示，這次在新作品中都更加明確去展現各自專屬的特質，梓鑫的俊美外型和充滿戲劇魂的眼神、梓寧的陽剛性格和充滿爆發力的饒舌、薛恩的酷帥瀟灑和自彈自唱演奏實力、宇慶的肢體魅力和舞蹈中展現自信、振緯的創作能力和獨特有型的說唱、仕偉的熱舞技巧和親和力笑容。

他們新專輯《START IT》除了收錄強烈節奏性舞曲，大展開全麥的超強舞台實力，更收錄由簡單吉他和弦與電子旋律元素編作的浪漫歌曲，並挑戰比以往更高的音域，C.T.O為此特別接受密集的歌唱訓練，要讓粉絲看到不停追求更好的C.T.O。「2019 C.T.O <START IT> First Concert」演唱會門票明（13日）中午開賣！

(中時 )