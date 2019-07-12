科技日新月異，核風暴陰影何時能解除？1986年前蘇聯烏克蘭境內車諾比核電廠，發生了一場比日本福島核災還多出五倍的核能發電廠大爆炸事件，造成數千萬人死亡，將近有四分之三的歐洲大陸受到核污染，被稱作是史上最嚴重的工業災害！

經過史上最嚴重的工業災害「車諾比事件」，地球上很多生物患有白內障、癌症、腦部變小等病症，並且因為輻射也改變了動物的行為與本能。（圖取自Discovery頻道官網）

然你可知，核災過後，有許多生物發生突變，然看似渺小的螞蟻卻沒發生變化，且適應力最強，是否印證了「生命會自己找出路」？Discovery頻道【重返核爆區特輯】訪問核爆第一線人員憶當時慘狀，透過深入探訪、還原事件真實，節目將於7/15周一晚間10點推出播出，特輯中《重返核爆區》、《驚奇工程》、《核災過後車諾比》等節目帶領觀眾再次重返核爆區。

車諾比地區因為輻射災害嚴重影響，許多人認為此地再也不可能有新生命出現，但人類生物學家瑪麗安歐哈塔最新的研究，卻徹底顛覆了這樣的看法...。（圖取自Discovery頻道官網）

核爆第一線人員憶當時慘狀，曾被醫師宣告「活不超過五年」的他如何訴說那段恐怖記憶？！記者暨探險家亞瑟克波旦斯基帶領拍攝團隊重返「鬼城」普利皮亞特鎮（Pripyat），深入探訪當時在隔離區留下的第一線清理人員及救援隊員，受訪的副安全長憶起當時的慘狀，表示：「4月27日撤離之後，我們多待了三天。直到5月6日時我們被送進醫院，醫生卻說我們活不過五年... 我們不相信，但還是很樂觀，如今，沒想到大家都活下來了...」。

記者暨探險家亞瑟克波旦斯基訪談當年在車諾比核電廠工作的清理人員。（圖取自Discovery頻道官網）

而當年的蘇聯政府也嘗試所有可行的方法，希望降低意外造成的災害，約莫計30萬人投入救災，甚至更傳出當時要求被輻射照過的人返回加入救援工作...。而其中救援難度最高的就是處理四號反應爐的殘骸，在意外發生三週後，專家決定建造「石棺」避免輻射外洩...。

車諾比地區因為輻射災害嚴重影響，許多人認為此地再也不可能有新生命出現，但人類生物學家瑪麗安歐哈塔以及生物學家羅尼爾森最新的研究，卻徹底顛覆了這樣的看法...。研究發現像：啄木鳥、蒙古野馬、狼、野豬、蜘蛛、歐洲巨鯰、灰山雀、老鼠等動物，不僅患有白內障、癌症、腦部變小等病症，並且因為輻射也改變了動物的行為與本能，甚至還曾發生攻擊人類的事件。

經過「車諾比事件」後，許動物不僅患有白內障、癌症、腦部變小等病症，並且因為輻射也改變了動物的行為與本能，甚至還曾發生攻擊人類的事件。（圖取自Discovery頻道官網）

唯一基因毫無突變、適應力最強、且毫無突變的生物居然是「螞蟻」，因螞蟻只有蟻后具有繁殖能力，而蟻后又長年住在地底，因此不但沒有受到輻射波及，也因此得以不斷延續後代。不過儘管如此，還是有過去被迫疏散搬離的居民，在核災過後的兩年偷偷的搬回車諾比，總人數甚至更超過150人以上。為此，兩位專家更明白，這個研究不只是為了動物，而是幫助人類找到延續生命的任務...。

Discovery頻道將於7/15周一晚間10點推出【重返核爆區特輯】，連續三小時不間斷播出《重返核爆區》、《驚奇工程》、《核災過後車諾比》等精彩節目，帶領觀眾再次重返核爆區。

《核災過後車諾比》精華版--【重返核爆區特輯】

(中時電子報)