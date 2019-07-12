科技日新月異，核風暴陰影何時能解除？1986年前蘇聯烏克蘭境內車諾比核電廠，發生了一場比日本福島核災還多出五倍的核能發電廠大爆炸事件，造成數千萬人死亡，將近有四分之三的歐洲大陸受到核污染，被稱作是史上最嚴重的工業災害！
然你可知，核災過後，有許多生物發生突變，然看似渺小的螞蟻卻沒發生變化，且適應力最強，是否印證了「生命會自己找出路」？Discovery頻道【重返核爆區特輯】訪問核爆第一線人員憶當時慘狀，透過深入探訪、還原事件真實，節目將於7/15周一晚間10點推出播出，特輯中《重返核爆區》、《驚奇工程》、《核災過後車諾比》等節目帶領觀眾再次重返核爆區。
核爆第一線人員憶當時慘狀，曾被醫師宣告「活不超過五年」的他如何訴說那段恐怖記憶？！記者暨探險家亞瑟克波旦斯基帶領拍攝團隊重返「鬼城」普利皮亞特鎮（Pripyat），深入探訪當時在隔離區留下的第一線清理人員及救援隊員，受訪的副安全長憶起當時的慘狀，表示：「4月27日撤離之後，我們多待了三天。直到5月6日時我們被送進醫院，醫生卻說我們活不過五年... 我們不相信，但還是很樂觀，如今，沒想到大家都活下來了...」。
而當年的蘇聯政府也嘗試所有可行的方法，希望降低意外造成的災害，約莫計30萬人投入救災，甚至更傳出當時要求被輻射照過的人返回加入救援工作...。而其中救援難度最高的就是處理四號反應爐的殘骸，在意外發生三週後，專家決定建造「石棺」避免輻射外洩...。
車諾比地區因為輻射災害嚴重影響，許多人認為此地再也不可能有新生命出現，但人類生物學家瑪麗安歐哈塔以及生物學家羅尼爾森最新的研究，卻徹底顛覆了這樣的看法...。研究發現像：啄木鳥、蒙古野馬、狼、野豬、蜘蛛、歐洲巨鯰、灰山雀、老鼠等動物，不僅患有白內障、癌症、腦部變小等病症，並且因為輻射也改變了動物的行為與本能，甚至還曾發生攻擊人類的事件。
唯一基因毫無突變、適應力最強、且毫無突變的生物居然是「螞蟻」，因螞蟻只有蟻后具有繁殖能力，而蟻后又長年住在地底，因此不但沒有受到輻射波及，也因此得以不斷延續後代。不過儘管如此，還是有過去被迫疏散搬離的居民，在核災過後的兩年偷偷的搬回車諾比，總人數甚至更超過150人以上。為此，兩位專家更明白，這個研究不只是為了動物，而是幫助人類找到延續生命的任務...。
Discovery頻道將於7/15周一晚間10點推出【重返核爆區特輯】，連續三小時不間斷播出《重返核爆區》、《驚奇工程》、《核災過後車諾比》等精彩節目，帶領觀眾再次重返核爆區。
(中時電子報)
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