台中市府研考會主委曾能汀表示，今日正式上線「提點子」功能，提供市民貢獻新想法平台，隨時隨地都可透過網路表達。（盧金足攝）

市民也可以參與公共政策！台中市府12日宣布啟動「公共政策網路參與平台─台中市專區」，提供「眾開講」與「提點子」等兩項公共參與服務，讓市民對台中市公共政策提供創想法，市府研考會主委曾能汀表示，今日正式上線「提點子」功能，提供市民貢獻新想法平台，隨時隨地都可透過網路表達，只要在60天內獲1500名市民附議，就能正式成案，主管局處會針對該「提點子」內容做具體回應。

市府廣納民意，設置「眾開講」討論平台，由市府拋出政策議題徵詢民眾意見；「提點子」鼓勵民眾主動提出公共政策，期待讓市政更創新多元，並符合民意趨向。

曾能汀表示，「提點子」功能開放市民主動針對公共政策提供創新想法或建言，民眾提議經過檢核後，若在60日內取得1500份的市民附議，就可正式成案，必要的話，市府可邀請提議者、相關機關、提議內容利害關係人及附議民眾代表參與討論；未成案的提議，主管局處也可視需要進行回應或評估納入政策推動。

「眾開講」建置討論平台，由市府針對近期正規畫推動的政策議題，開放民眾留言，並投票「支持」或「反對」，徵詢市民意見。

台灣公共行政與公共事務系所聯合會會長陳秋政指出，市府推動參與平台，開闢管道面對市民提出的多元施政期待與見解，這是美好的一步，鼓勵市民朋友支持，踴躍參與公共事務，讓市府施政更加開放透明。

研考會正提出「地方創生事業提案審視及排序審核標準」議題，未來將作為地方創生事業提案的審視依據，若民眾對該議題有想法，歡迎在8月5日前至網路平台發表意見，市府各局處後續也會將重大政策、社會關注議題，置於參與平台徵集民眾意見。

民眾可利用Facebook、Google及Yahoo等多元帳戶登入，經手機及電子郵件雙重認證後，即可針對市府業務範圍內的公共政策進行提議、發表意見。為保持行政中立，若遇全國性選舉或公民投票，在全國性選舉或公民投票的投票當日前60日內，參與平台將暫停提議及附議功能。

(中時 )