鐵路警察李承翰16日出殯 全台列車鳴笛悼念 16:042019/07/12 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鐵路警察李承翰7月3日在因處理台鐵的旅客補票糾紛，遭乘客持刀刺傷，傷重不治引起社會震驚。李將於7月16日出殯，全台各地的台鐵列車，當天上午11時40分同步鳴笛悼念。 全國火車駕駛產業工會表示，為悼念因公殉職的嘉義站派出所鐵路警察李承翰，台鐵所有機班將配合交通部指示，於7月16日上午11時40分，也就是李承翰出殯當天，全台列車同步鳴笛，以示悼念。 (中時 ) #李承翰 #鐵路警察 #台鐵 #鳴笛 也許您會感興趣 推薦閱讀 殉職警告別式 怕擠爆改搭大靈堂 04:102019/07/08 地方新聞 蘇揆摔筆？ 葉毓蘭： 被抹黑的感覺一定不好受 07:512019/07/08 政治 鐵路警察殉職 台鐵提四大措施改善 11:112019/07/08 生活 台鐵表揚有功人員 全場默哀1分鐘追思李承翰 11:502019/07/08 社會 查誰傳蘇揆摔筆造謠影片 調查局查到自己人 22:142019/07/08 社會 台鐵嚴禁無票上車 閘門加門擋 04:102019/07/09 生活新聞 台鐵送紅包！擬增員工生活津貼及福利 17:392019/07/09 生活 殺鐵警嫌犯 案發前找過民代 04:102019/07/10 地方新聞 對李承翰見死不救？她淚訴委屈心酸 16:142019/07/10 時事 下個罷工行業是？內行人猜「罷工開山祖師」 09:242019/07/11 生活 生活熱門新聞 加料空姐代價慘痛 網回比不上他 - 生活 週末高溫！下週恐有颱風來亂 專家曝這天是關鍵 - 生活 郭芷嫣遭長榮開除 打包動作曝超慘下場 - 生活 擦pp事件讓長榮重賠40萬！ 她：芷嫣很有正義感 - 生活 嗆踩屍體太殘忍！林志成戰館長取消 金主曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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