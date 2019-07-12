鐵路警察李承翰7月3日在因處理台鐵的旅客補票糾紛，遭乘客持刀刺傷，傷重不治引起社會震驚。李將於7月16日出殯，全台各地的台鐵列車，當天上午11時40分同步鳴笛悼念。

全國火車駕駛產業工會表示，為悼念因公殉職的嘉義站派出所鐵路警察李承翰，台鐵所有機班將配合交通部指示，於7月16日上午11時40分，也就是李承翰出殯當天，全台列車同步鳴笛，以示悼念。

(中時 )