后綜籃球隊家長後援會率高二、高三球員舉辦記者會，控訴正式教練評選「黑箱作業」。（王文吉攝）

高二林姓球員還原試教過程，稱遴選上的胡教練指導基本功，被刷掉的朱教練則較具實戰性。（王文吉攝）

高三曾姓球員憂心遴選上的胡教練只有帶過國小，可能無法帶他們延續16強戰力。（王文吉攝）

台中市立后綜高中籃球隊教練甄選爆爭議，多名家長與球員12日出面指控校方安插人事、迫害籃球隊，並質疑評審委員專業度不足，刷掉朱姓約聘教練，反而讓另名教練取而代之。校長曾祿喜駁斥黑箱作業說法，並表示，校方不可能獨厚特定人士。教育局則指出，經派員調查後，確認甄選過程並未違反相關規定。

后綜籃球隊近年在HBL表現屢創佳績，朱姓約聘教練任教3年，並帶領球員打進16強，不料卻在7月2日的籃球專任運動教練甄選落敗。后綜籃球隊家長後援會今日率高二、高三球員舉辦記者會，控訴評選黑箱作業，還拿出評分表，質疑評審「選才不看專業，卻拿儀態作文章」。

家長代表李易聰抨擊評審委員評語「不斷貶低朱教練、誇獎胡教練」，試教過程更讓孩子目睹不公不義的考試。李易聰還質疑評審委員專業不足，理應安排UBA甲一級或HBL甲級總教練等級之上，而非一般校隊教練或籃球裁判。

參與試教的高二林姓球員表示，遴選上的胡教練指導帶球上籃及四角傳球，皆為基本功，至於朱教練則是擋拆與掩護的三人小組戰術演練，較具實戰性。高三曾姓球員憂心遴選上的胡教練只有帶過國小，可能無法帶他們延續16強，甚至影響升大學加分，考慮退隊或轉學。

校長曾祿喜強調，評審委員符合專業資格，他身為校長無權左右甄選結果，完全按照簡章，交由評審遴選。這次出缺的是國中部正式教練，也會協助高中部教學，評選結果雖非球員及家長熟悉的原教練，但過程沒有瑕疵。

教育局派員調查後表示，甄選程序並未違反各級學校專任運動教練聘任管理辦法及甄選簡章等相關規定。將請該校確實督導新聘籃球教練盡速擬定球隊培訓與參賽計畫，並履行應盡職責，讓球隊正常運作，並維護學生受教權。

(中時 )