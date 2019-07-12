2019年花蓮原住民族聯合豐年節今年主題為「披上情人袋」。（張祈攝）

縣長徐榛蔚（中）為原住民族聯合豐年節揭開序幕。（張祈攝）

以「千人共舞」別具特色的花蓮原住民族聯合豐年節將於19日在花蓮美崙田徑場舉行，一連三天活動天天有主題，超過20支樂舞團隊輪番上演，為因應每晚上千人潮湧進，縣府今年首度推出3條免費接駁車路線，每晚6時至10時都可以隨攔隨搭，不用塞在車陣中。

今年主題「披上情人袋」，大會舞舞碼歷經48支實力派舞團徵選競賽，最後由「瑪大藝術恆舞集」脫穎而出，編排今年千人共舞舞蹈，大會歌曲則是融合在地樂團Amis旮亙樂團「情人袋’alofo 」、「美哉花蓮」等2首歌，由花蓮縣議員哈尼・嘎照擔任音樂總監，編排出今年的悠揚曲風。

縣長徐榛蔚指出，今年推出3條免費接駁車路線、各7班次，出發地點包括火車站、伊達斯精品酒店及吉安火車站等，發車時間從下午4時30分至7時30分，每30分鐘一班，回程時間最晚為22時40分，沿路「隨攔隨停」免費接駁，讓遊客省去交通時間，輕鬆跳好跳滿。

原民處長陳建村指出，今年3天主題夜分別是Olah愛、Lamit根源及真正的太魯閣，並有縣內22隊優質原住民樂舞團隊輪番演出，令人期待的「千人共舞」收錄歷年大會舞組曲，今年組曲長度來到40分鐘，歡迎遊客一起披上情人袋，下場搖擺。

除了有得看、有得玩，縣府也推出優惠好康活動，陳建村指出，現場上百個流動攤位駐點，也配合行動支付潮流，提供消費滿200元或集點券集滿6點，就可以抽30、50、100元的攤商折抵券，每天發放3000張折抵券，買愈多賺愈多。

(中時 )