台南市議會一連在和歌山市及京都市舉辦3場台南愛文芒果推廣會。（南市議會提供）

台南市議會議長郭信良近日率團前往日本推廣台南愛文芒果，一連在和歌山市及京都市舉辦3場推廣會，現場大排長龍，大受歡迎。其中，一名80多歲的阿嬤也坐著輪椅前來排隊，當她拿到芒果竟哭了，一問才知原來她一直想到台灣觀光，卻因健康問題始終無法如願。

第一場芒果推廣會在和歌山市著名的黑潮市場舉行。郭信良表示，有一名80多歲坐輪椅的阿嬤來排隊拿芒果，當老阿嬤拿到來自台南的芒果時居然哭了。一問才知道，阿嬤一直想到台灣觀光，卻因健康因素無法如願，所以能在和歌山拿到台灣的芒果讓她特別感動，也感謝台南市議會帶來的台南好滋味。

之後，市議會代表團還在和歌山市役所舉辦芒果推廣會，不僅市議員們努力行銷，連和歌山市的議員也都前來幫忙發送芒果。大家不分國籍，也無懼語言的隔閡，一起將芒果一顆顆地送到當地民眾的手上。郭信良說，看到和歌山的市民鄭重接過芒果，並露出愉快的笑容，心裡很有成就感。

第三場也是最盛大的芒果推廣會則在京都市河原町廣場舉辦，現場共發送1200顆芒果，除了台灣駐大阪辦事處副處長張永賢出席，前京都市議長、京都市議會日台親善議員聯盟會長寺田一博及京都府議會日台親善議員懇話會長秋田公司、京都華僑總會長魏禧之等人也特地前來站台，吸引大批民眾攜老扶幼排隊。

令人驚喜的是，長期與台南往來密切的日本藤枝市議會議長及副議長也以神秘嘉賓現身。郭信良認為，從藤枝市到京都市，需搭乘2小時的新幹線才能到達，藤枝市議長及副議長不遠千里而來，這份情誼是靠長期交流建立起來，讓他十分感動。

(中時 )