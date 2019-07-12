桃園市政府消防局第三大隊選定轄內中油沙崙油庫進行舉辦大型消防搶救演練。(消防局提供)

桃園市政府消防局第三大隊選定轄內中油沙崙油庫進行舉辦大型消防搶救演練，強化廠區防火管理及消防人員災害搶救應變能力。

過程模擬油槽檢修承商施工焊接不慎造成火星掉落引燃防塵網，造成防塵網大面積燃燒，進而啟動員工自衛消防編組作業，包含工安人員巡視確認通報、初期滅火處置作業、控制室請求中油沙崙消防分隊支援、用火用電安全防護作業、中控室CCTV監控作業、疏散集結作業、簡易救護處置等自衛消防應變作為。

這次演練特別整合民間與公部門間救災能量，動員行政院環保署北區環境事故專業技術小組、桃園市政府環境保護局、竹圍義消分隊、機場消防隊、自來水公司、電力公司及欣桃瓦斯公司等各事業單位協助支援演練。

竹圍分隊長余順明表示，藉此次與中油公司實際演練，提升場所員工防火意識及災時應變處置能力，於緊急事件發生時，能迅速應變，達到阻絕災害擴大、降低人員損傷之目的。

第三大隊大隊長殷明坤表示：演練目的是要廠區落實自衛消防編組機制，讓廠區員工知道發生災害如何應變處置，「預防做的好、災害沒煩惱」。

(中時 )