感染愛滋病的受刑人「阿祥」（化名），因高血壓頭痛被北所管理員戒護就醫，但她抵達醫院後不僅辱罵甚至攻擊管理員，壓制就醫返回看守所時，阿祥攻擊管理員之餘還聲稱「我現在全身都是血，我是愛滋病患者，你們小心點」，嚇壞隨行的三名管理員，新北地檢署11日依恐嚇、妨害公務等罪嫌起訴阿祥。

阿祥因施用毒品多次進出監牢，還疑似因此罹患愛滋病，今年初他因高血壓、頭痛被所方人員戒護前往就醫，但阿祥在急診室中因故意自摔遭到制止而不滿，不僅以三字經辱罵管理員，又以腳踢傷管理員，當管理員聯手將他壓制時，阿祥隊2名管理員恫嚇「你最好在宿舍都不要出來」。

檢方調查，阿祥在被帶離醫院時，在上車時又辱罵管理員，上車返回看守所途中，他又以手毆打管理員，並以「我現在全身都是血，我是愛滋病患者，你們小心點」恫嚇車上的3名管理員。

新北地檢署以阿祥在管理員值勤時公然侮辱、恐嚇，今日依恐嚇、妨害公務等罪嫌將他起訴。

(中時 )