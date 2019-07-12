民進黨籍新北市議員陳科名設攤遭到新北地檢起訴，移審新北地院後12日下午召開延押庭，雖然陳科名委任律師認為相關事證已臻明確，相關證人也因或緩起訴而能鞏固證詞，陳科名聽到律師為他辯護時更是一度落淚，但院方審理後認為仍有羈押必要，當庭裁定延押2個月，並將在8月14日下午召開首次的準備庭。

檢方表示，陳科名從犯案迄今都否認犯行，不僅有勾串證人湮滅證據之虞，且他財力雄後也有逃亡可能。

對此陳科名委任律師反駁，檢方調查中對相關涉案廠商給予緩起訴，也對同案被告蔡怡辰請求給予緩刑宣告，已鞏固相關證詞；另陳科名家產都在國內，也沒有他國護照，不可能潛逃出境。

陳科名委任律師指出，根據工務局官員說法，民代關心案件都須按照掛號排程，且有研考列管，相關公物園都是在不違法情況下近輛配合，議員關切屬於為民服務常態，且檢方指控陳科名關說停車位折減、房屋稅調降都非他獨力完成，甚至關廠商比並非必然要把工程交予陳科名承攬，其間即使沒有比價也有議價，檢方指控陳科名以承攬工程以換取關切建使照的對價關係仍有爭議。

陳科名從案發後遭到羈押迄今，不僅變得蒼老憔悴許多，也因服用抗憂鬱藥物而顯得精神不濟，注意力也不集中，雖然答辯時語意表達不清，旦當他聽到委任律師為他辯護時，一度落淚啜泣。

法院認為，目前相關事證與陳科名說詞仍有爭執，且陳科名仍未認罪，且陳述的證詞內容與證人仍有歧異，在未來法庭審理交互詰問，有相當理由認為仍有勾串共分或證人可能。

法官認為，考量陳科名身為市議員卻不知廉潔自持，貪取不法利益，顯然有違選民託付及社會期待，並有不當干擾政府機關公務進行，斲害身為代議士政府機關代表公益形象，裁定繼續羈押，但除證人、共犯不可接見通信外，解除禁見。

(中時 )