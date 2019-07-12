王姓男子酒後駕駛曳引車，行經潭子區環中東路、潭興路口時，因紅燈違規迴轉遭巡邏的員警攔查，未料，王男不但加速逃逸，還一度急煞後倒車、意圖衝撞警車，警方依殺人未遂罪移送，但檢方改依公共危險、妨害公務及毀損公務員執掌物品罪起訴。

起訴指出，今年3月5日下午，王姓男子（56歲）在潭子區與友人喝酒後，獨自駕駛曳引車離開，行經環中東路、潭興路口時違規迴轉，遭台中市警局交通大隊劉姓員警攔查，但他不但未停止，還加速逃逸。

王男駕駛10多公尺長的曳引車，在產業道路上高速飆車，相當危險，且他為逃避警方持續追趕，還一度突然緊急剎車，接著見到騎機車的劉員追到後方時，又突然倒車、撞倒劉男騎乘的機車，所幸劉員機警、趕忙跳車，只受到輕傷。

劉姓員警最後持槍射擊王男駕駛的曳引車左後車輪，才阻止曳引車繼續高速飆馳，而王男見狀也棄車逃逸、躲藏在鄰近果園內的臭水溝內，最後仍遭查獲，酒測值達0.37毫克，被依殺人未遂罪移送偵辦。

王男偵訊時否認有殺人意圖，他辯稱是因為「不想停車受檢，才跑給警察追」、「倒車時不知道後面有人」，檢察官認為王男與劉姓員警互不相識、也無恩怨，男認定其有殺害員警的意圖，改依公共危險、妨害公務、毀損公物品等罪起訴王男。

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(中時 )