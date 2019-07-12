「懶雲診療室」特展即日期至9月29日。（吳堂靖攝）

賴和長孫賴悅顏、北市文化局副局長陳譽馨出席「懶雲診療室」特展。（吳堂靖攝）

現場設置手寫機器人復刻賴和筆跡。（吳堂靖攝）

台灣新文化運動紀念館以賴和筆名「懶雲」為主題，推出「懶雲診療室」特展，展覽巧妙連結賴和醫生身分，讓民眾穿上白袍、戴上聽診器聽故事，另結合Line對話、機械手臂等科技，透過全新觀展體驗，重現台灣新文學之父的貢獻。

「懶雲診療室」 以賴和醫生身分為發想，進入展場要先穿上醫師袍、戴上聽診器，展區規畫四大主題，包含賴和作品及日誌、1920年代新文學論戰、1930年代特色書報及日治時期大稻埕地景，更找來布袋戲大師陳錫煌弟子郭建甫，錄製10篇賴和作品，讓民眾「聲」歷其境，感受賴和對台灣文學貢獻。

此次展覽也結合新科技，如透過動態Line對話，重現新文學論戰時期，知識份子對於書寫型態的爭論過程；另外，現場設置手寫機器人復刻賴和筆跡，寫下展區問題的答案，結束後還可將「診療單」裝入特製藥袋帶回家，深具巧思。

文化銀行創辦人、策展人陳慕天說，「懶雲診療室」象徵賴和白天寫看診、晚上寫稿的狀態，希望透過創意、互動形式，讓更多民眾了解賴和作品及30年代文壇樣貌。

賴和長孫賴悅顏表示，作為賴和家屬非常光榮，賴和當時參加很多文化社會改造，尤其2、30年代全世界捲起民族自決的風潮，當時日本在台施行國民教育，加上不少留學生赴日讀書，對於台灣有很多啟發，林獻堂、蔣渭水主導的台灣文化協會，啟蒙台灣文化運動，深刻影響台灣人自我意識的覺醒。

賴悅顏表示，台灣新文化運動紀念館前身是日治時期警察機關，北市府現在將其作為文化推廣的空間，非常有意義，期盼有更多人認識台灣歷史。

「懶雲診療室」特展即日期至9月29日，周一休館，相關訊息可上「台灣新文化運動紀念館」官網與粉絲專頁。

(中時 )