為捍衛飛安，長榮航空開除朱姓機長及空服員郭芷嫣，此引起網路社群廣泛討群，網友多贊成長榮明快的懲處，不過當事人所屬的工會皆出面力挺會員，要協助他們法律救濟。面對未來的法律戰，勞權律師蔡瑞麟表示，郭芷嫣的情形比朱姓機師複雜，為因應郭芷嫣的民事訴訟極可能成為勞動事件法施行後的第一案，他提醒工會，資方下一步可能會先提出確認僱傭關係不存在之訴。

蔡瑞麟在臉書上PO一張心智圖，比較朱姓機師與郭芷嫣遭解雇後的法律程序，明顯可看出郭芷嫣的情況複雜許多，差異在於有無工會法第35條的保護。

蔡瑞麟認為，郭芷嫣的民事訴訟，會成為勞動事件法施行後的第一案嗎？算一算時間，可能性很高喔？！他特別提醒工會注意，資方可能會先於勞方提出確認僱傭關係不存在之訴。

有網友提問，「如果長榮現在主動發動確認訴訟，很有可能因為沒有確認利益而駁回，這樣反而給人議論空間，說長榮違法解僱云云」，但蔡瑞麟認為，「要在勞動事件法施行前，不當勞裁決定前，搶作原告。這有戰略意義喔？！

蔡瑞麟貼文提到的《勞動事件法》，是針對勞資爭議訴訟處理，強化弱勢勞動者保障的政策，已於去年11月9日三讀通過。預計年底上路的《勞動事件法》，將會加重企業須身負更強的法令遵循義務。

郭芷嫣「霸凌說」延燒 長榮開人評會「開除」

(中時電子報)