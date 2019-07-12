比漾廣場日前因應B2「秀朗市場」開幕推出會員滿額贈，竹木造咖聯名款茄芷袋大受歡迎。（比漾廣場提供）

比漾廣場美學隧31日有林俊耀、林軒朗、黃郁修攝影聯展。（比漾廣場提供）

比漾廣場聯手喜樂時代影城首度舉辦的「川流影展暨青年導演短片大賽」9月登場，總獎金達31萬元，吸引許多新銳年輕影像創作者投稿，包括大陸、港澳等創作者，短片徵件6月底截止，共有321件作品參賽，踴躍程度超過預期！

明（13日）邀台北電影節「國際新導演競賽」召集人沈可尚導演，以他花7年拍攝8對夫妻婚姻對談的《幸福定格》舉辦座談會；8月16日則是以《大佛普拉斯》入圍金馬獎最佳劇情片、奪下最佳新導演的黃信堯主講，陸續舉辦座談會為影展暖場。

即日起至31日在B1美學隧有林俊耀、林軒朗、黃郁修3位平均年齡不到30歲的年輕攝影師聯合展出街拍作品，林俊耀與黃郁修的作品分別在今年及去年被日本清里寫真美術館典藏；林軒朗3年前留日歸國，並在2016年獲台北藝術攝影博覽會TAPS評審團大獎。B2秀朗市場8月31日前有迪化街百年老店「竹木造咖」的「美好年代的物產，竹藝特展」，全館文青氛圍濃厚。

18日起跑的5周年生日慶，與品牌聯合推出Only BEYOND專區5折起；為迎接七夕情人節及父親節送禮，獨家精選近30款面膜、香水、脣膏及6款刮鬍刀等單品，除全館卡友滿千送百活動外，獨家加碼送100元比漾廣場贈品券。

另，歡慶B2「秀朗市場」開幕，集結秀朗市場的特色品牌餐點及喜樂時代影城的視聽享受，推出「來店好食光」及「吃喝玩樂-精彩滿額禮」，18日至21日比漾會員於1F至3F指定櫃當日單筆滿3000送200贈品券，限量800份，可累贈；台新銀行比漾聯名卡會員全館指定專櫃當日單筆滿3000送100贈品券，限量300份，不累贈。

18日至21日憑比漾會員卡＋當日全館滿1000元發票可兌換比漾冰菓室「再芒也要玉見你」芒果冰，每日限量50份；憑比漾會員卡＋當日全館指定櫃位單櫃單筆滿2萬元發票可兌換喜樂時代影城永和店2D電影票2張，限量30份。

(中時 )