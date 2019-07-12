員林184重劃區，近年來平地起高樓，建築物快速成長。（吳敏菁翻攝）

彰化簡化建造核發流程，投資較去年同期成長10.4％。（吳敏菁翻攝）

彰化新建物如雨後春筍，短短幾個月內快速成長了！彰化縣政府簡化建築執照核發流程，今年1至4月第一季建造執照核發651戶，投資金額16億7996萬，使用執照核發392戶，投資金額9億142萬，合計約26億元，較去年同期成長約10.4％，大幅躍升程度以員林市、彰化市和二林鎮住宅成長最多，鹿港則工業區的廠房增加了。

彰化地區原被房地產界視為大台中地區的蛋白區，但台中市場趨近飽和後，員林184市地重劃後等，釋出空間，吸引建商投資，霎時平地起高樓，都市成長的腳步加快。

彰化縣長王惠美為了提升彰化縣政府行政及服務效率，要求改進建造執照及使用執照審查及核發效率，投資建廠和申請自蓋主宅等都大幅簡化了行政流程，更促使得投資大幅成長。

建設處統計，第一季申請建造執照及使用執照，以住宅類型的建造執照511戶、投資金額為5億8198萬，使用執照359戶、投資金額為2億5114萬。工廠類型的建造執照47戶、投資金額為9億6790萬，使用執照31戶、投資金額為6億2235萬占最大宗；

其他則為學校、社會福利機構，如老人長照服務中心等、幼兒園公共投資等也較同期建照核發368戶，投資金額13億6500萬，使用執照核發225戶，投資金額9億9000萬，投資金額合計約23億5500萬元，今年第一季增加2億4500萬。

建設處長劉玉平表示，從今年2月18日起，針對投資設廠案件，導入參與式服務機制，廠商在廠房設計階段即由建管同仁參與討論，省卻後續審查時來回溝通時間。

針對一定規模以下建照申請案，也導入簡案快審機制，100平方公尺以內，5層及2戶以下之住宅，其建築基地非為山坡地地區，經委託建築師向彰化縣建築師公會掛號後，3日內由建築師公會建築師、建築管理科同仁併審，合格後即刻發照。

建設處指出，截至5月31日止，已核准165戶、總樓地板面積3萬437.7平方公尺、投資金額為1億7454萬1180元，這類型案件多為民眾自蓋建案，性質單純，簡化程序帶動動民眾跟廠商投資彰化。

(中時 )