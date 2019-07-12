台中市府地政局長吳存金（左）表示，地政局除107年度各項業務KPI指數達標以外，考核期間獲得多項殊榮肯定。（盧金足攝）

108年度內政部對各直轄市、縣(市)政府地政業務辦理督導考評，台中市政府今年以「邁向5G-Plus智慧地政」為主軸，規劃「資訊公開好透明」、「協調處理好滿意」、「圖籍資料好正確」、「專業躍進好效率」「服務升級好便民」等5大主題，40項創新提案，包括地政e秘書、線上查詢新四寶等為全國首創獲肯定。

內政部地政司專門委員鄭惠月12日率領15名委員至台中市政府，針對地籍及土地登記、測量、地價等11項業務進行書面及實地查核，並前往中山地政事務所實地查核業務，地政局多項全國首創服務措施，委員予以肯定。

地政局長吳存金表示，地政局除107年度各項業務KPI指數達標以外，考核期間獲得多項殊榮肯定，包含推出「愛的天平不傾斜」故事榮獲行政院金馨獎性別平等故事獎；在圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫，以及地籍圖重測等部分，考評均獲優等。

另外，榮獲第36屆全國地政盃精神總錦標、158空間資訊網獲台灣地理資訊協會第14屆金圖獎、大台中智慧測量框架獲中華民國地籍測量學會第5屆金界獎，業務專業屢次深獲中央及業界肯定，表現亮眼。

地政局強調，地政業務考核，市府提出多項簡政便民貼近民意的創新服務，具體呈現台中市各項地政業務執行成果，未來將持續傾聽民意，在「智慧地政.地利共生」願景下，繼續配合中央政策推動跨直轄市收辦登記案件、推動重測、邁向物聯測量及13、14、15期重劃區及烏日前竹及九德區段徵收等開發案，提供便民的地政服務。

(中時 )