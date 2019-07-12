遠航國內線的ATR全新客機。(圖/遠航提供)

今年中秋節連續假期自9月13日至9月15日共三日，為協助離島居民於中秋節連假期順利返鄉，遠東航空在7月15日(一)上午9：00開放預訂9月12日至9月16日期間之機位，在金門航線提供130架次共14,940個座位，馬公航線提供188架次共18,000個座位。上述兩個離島航線共計提供318架次、3萬2940個座位數，旅客可體驗全新ATR客機，後續將視需求狀況適時增班。

遠東航空除了官網與訂位中心同步於上述時間開放訂位外，民眾還可以利用超商(ibon、FamiPort)通路訂位購票，同時，下載遠東航空APP也可以即時訂位購票並查詢航班訊息。在此提醒旅客必須於期限內完成開票，中秋節連續假期機票均為「限當日當班次有效」，逾期作廢，旅客須多加留意以確保自身權益。

除此之外，想把握請2天休5天的旅客，遠東航空官網也開放「桃園-新潟」、「桃園-濟州」、「桃園-峴港」、「松山─太原」、「松山／高雄─福州」、「松山／桃園─合肥」、「高雄─廈門」等國際與兩岸航線之線上訂位，歡迎旅客多加利用。

有任何訂位上的問題，請洽遠東航空客服中心或利用遠東航空LINE線上客服詢問，更多資訊請上遠東航空官網、粉絲專頁查詢。

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