林志玲自嘲終於熬過小S的霸凌。（圖／翻攝自林志玲微博）

小S過去常以討厭林志玲為哏製造出不少笑點，最近她在節目中指出「開得起玩笑」是驗證好朋友的重要準則，阿雅便問她林志玲算不算是好朋友？小S老實說：「沒人會不喜歡志玲吧」，更指自己不想再演和林志玲不合的戲了，今(12日)林志玲親自轉發了這片段，附上哭泣符號說：「終於熬過來了」。

小S最近在《我們是真正的朋友》中說要開得起玩笑才算是好朋友，一旁的阿雅便問她和林志玲的關係，過去小S常提林志玲出場，虧林志玲本人很黑要靠粉底撐場面，又放假消息指林志玲真實年紀是56歲，相愛相殺的兩人2017年還一同演出蔡康永執導的《吃吃的愛》，片中同樣飾演一對表面上互相討厭，其實很愛對方的親生姊妹。

對於和「仇人」林志玲的關係，小S難得說實話表示：「我想沒人會不喜歡志玲，而且我也受夠再演和她不合的戲碼了，因為我根本也就不討厭她」，之後又補刀說：「她也不過就是太高了點，然後長得有點漂亮，跟金城武演過戲」，見到小S難得大告白，林志玲稍早也開心回應總算熬過來了，網友回應：「沒有人會不喜歡你」、「吐槽你的卻一直陪在你身邊的是你的真朋友」、「我們s真是太可愛了」、「哈哈哈，S誇得還蠻誠懇的」。

(中時電子報)