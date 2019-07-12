今年跟隨暴龍搶下隊史首冠，且成史上首位華裔美籍摘冠球員的林書豪，今年返台行程終於公布了！林書豪今年預計24日抵達台灣訪問，接下來就將進行國泰豪小子籃訓營與座談會，以及去年大獲好評的「JLIN DAY國泰夏日市集」。

至今還未確定新東家的林書豪，今年亞洲行將先從17日前往中國大陸北京展開，隨後24日返台訪問，25日應該會舉行返台記者會，26、27日兩天在台北和平館舉辦國泰豪小子籃球訓練營，屆時也會邀請第一、二屆學員擔任助教。

除了每年慣例的籃訓營，26日晚間也將舉辦國泰夢想豪小子X葉丙成座談會，將邀請台大電機系教授葉丙成，跟林書豪討論如何翻轉思考，且在求學與求知之餘，找到對於人生的熱情；27日晚間則在新店行道會美河堂舉辦林書豪佈道會。

去年在西門紅樓舉辦的「林家夜市」，今年即將升級成為「JLIN DAY國泰夏日市集」，時間將於28日下午2點，在松仁路國泰金融中心前廣場進行，屆時國泰金控也會邀請公益慈善團體的小朋友到場共襄盛舉，活動將於15日開放報名。

(中時電子報)