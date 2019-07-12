國民黨總統初選參選人朱立倫由市長黃敏惠陪同，到承翰靈前弔祭。（張毓翎攝）

國民黨總統初選參選人朱立倫祭拜後，慰問承翰父母。（張毓翎攝）

國民黨總統初選參選人朱立倫12日下午前往嘉義市立殯儀館祭拜殉職鐵路警察李承翰，朱表情嚴肅，隨後進靈堂上香，三鞠躬祭拜，並向承翰父母致哀。他表示，要全力支持警察在緊急情況用槍，並再次重申，台灣沒有廢死條件，對死刑要堅持、執行要貫徹，這是保障老百姓重要防線。

朱立倫今天下午14點30分左右在嘉義市長黃敏惠陪同下，到李承翰靈堂祭拜，朱表情嚴肅，隨後進靈堂上香，三鞠躬祭拜，並向承翰父母致哀。

離開前，朱立倫在簽名簿上簽名，並再次強調，台灣絕對沒有廢死條件，對於死刑要堅持，執行也要貫徹，這是保障台灣所有百姓安全，非常重要的防線。

朱立倫表示，失去一位英勇的警員，全民皆非常感傷，且應痛定思痛，第一要全力地支持所有警察同仁，在緊急情況勇敢地用槍或使用其他防衛武器；第二，對於警察長期以來的犧牲奉獻，社會不但要尊重且全力支持，如此對承翰的犧牲才有價值。

(中時 )