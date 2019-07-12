接界外球是許多球迷的樂趣之一，專業的球迷會自備手套；就算反應不及也會有人空手接球，甚至拿手上的啤酒杯、加油棒接，但千萬不要像這位老兄一樣手裡拿著錢包還想接球，因為下一秒他就變「散財童子」，讓觀眾席鈔票滿天飛！

11日遊騎兵主場對戰太空人的比賽中，一顆界外球打向一壘側觀眾席，這位帶著藍色遊騎兵帽子和紅色Polo衫的老兄，不顧手裡拿著錢包也想接球，結果球不但沒撿到，錢包還被打飛，裡面的鈔票也全灑出來，成為名符其實的散財童子。

不過還好周邊的球迷都是拾金不昧的好人，大家合力幫他把鈔票和錢包找回，一旁和他同行的女性友人最後幫他邊數鈔票邊露出「這一切太荒唐了！」的表情，也全被攝影機拍下來。

這段影片被大聯盟《CUT4》報導，還用棒球電影《魔球》的原名「Money ball」當作雙關標題，有網友幽默表示，「雖然錢包也是皮做的，但也要先檢查是不是手套啊！」

(中時電子報)