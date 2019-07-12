台中市教育局補助學校運動團隊出國比賽及移地訓練費用，共計44萬元。（張妍溱翻攝）

台中市北區賴厝國小足球隊成軍8年，屢獲佳績，將於7月18日啟程，參加22日至26日為期5天「瑞典南泰利耶盃國際足球分齡賽」，12日舉行授旗典禮，校方鼓勵小選手們，將平日累積的實力發揮出來，挑戰自我，捷足先登創佳績；台中市教育局補助學校運動團隊出國比賽及移地訓練費用，共計44萬元。

現場播放賴厝國小足球隊，比賽訓練的回顧照片，1張張小選手們頂著大太陽，在球場上揮灑汗水、奮力踢球的身影，其投入、專注的神情，令在場的人看了都相當感動。足球隊去年與今年連續獲得全國學童盃足球錦標賽女生組亞軍、2019年全國協會盃FUTSAL錦標賽亞軍。

校方指出，2015年首次參加「瑞典南泰利耶盃國際足球分齡賽」獲女童組亞軍；2016年再參賽，女童組與男童組，分別拿下亞軍及第5名佳績，今年已第3年參加。足球隊除了利用早自習與放學後課餘時間進行練習，寒暑假期間也加強集訓；除要求隊員球技水平，培養團隊合作與團隊精神，讓球類運動更具有教育意義。

(中時 )