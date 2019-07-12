農委會主委陳吉仲表示，今年上半年台灣農產品外銷量116萬公噸、總金額新台幣853億元；分別較去年同期成長11.3％與6.5％，再創出口新高，下半年會再爭取佳績。

農委會分析，外銷重要農產品包括稻米、生鮮水果、茶葉、花卉、養殖漁業等皆創佳績；尤其生鮮水果出口達42億元，除了較去年同期成長48.7％，更已超越歷年水果全年的出口值。

陳吉仲說，外銷越多代表國內市場水果數量獲得控制，價格穩定，農民收益提高。農委會將更積極建構農產品外銷平台，鞏固既有市場並開拓新興市場。

農糧署說，去年我國農產品外銷金額達到1646億元，創下過去20年來新高。農委會再結合縣市政府、外貿協會與駐外單位，以及農民、農民團體、產業團體與貿易業者建構農產品外銷平台，強化外銷供應鏈。全力排除各項貿易障礙，透過全方位行銷整合方案，協助農民及貿易業者開拓海外市場。

今年上半年農產品總體外銷量值再創新高，鳳梨、蓮霧、香蕉、稻米及鱸魚等出口成長超過50％。其他品項還包括鳳梨釋迦、芒果、茶葉、文心蘭、蝴蝶蘭及吳郭魚出口均成長。我農產品前5大出口國為：大陸、日本、美國、越南、香港，另出口韓國農產品則增加28％，表現最突出。

陳吉仲說，新興市場是另一個努力的方向，如拓展新南向、中東、俄羅斯等。今年上半年農產品出口新南向國家，包括菲律賓、馬來西亞、新加坡，以及中東市場的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等，皆較去年同期有所成長。

此外，談到中美貿易戰，陳吉仲說，美國對大陸農漁產品提高關稅，像吳郭魚原本是大陸輸美大宗，就可望由台灣養殖產品取代。還有大陸提高關稅反制美國大豆進口，台灣商家購買時價格也就相對便宜。

(中時 )