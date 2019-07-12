全球天然礦泉水領導品牌evian今年夏天發表全新品牌宣言《I wanna #Liveyoung》，指出當今台灣斜槓青年更注重旅遊、健康等體驗，賦予自我更高的價值！

年度代言人Ella陳嘉樺在evian廣告中連換三套衣服，完美詮釋好萊塢巨星、創業家及瑜珈大師，分別代表《I WANNA BE WHAT I WANNA》的時尚態度，呼籲人生的掌控權在於自己；《我要自己作主》的創業家精神，在這個社會很難不被他人影響，仍要勇於設定目標去堅持；而《我要換然身心》的健身風氣，Ella分享擁有一個健康身心靈，不帶給身邊人麻煩，則是給這世界最大的貢獻。

Ella透露在拍攝好萊塢巨星的時候難度最高，為了讓裙襬擺動更為自然，甚至用釣魚線吊起，拍攝過程中攝影師已經找到最完美的照片，她仍自我要求，希望讓拍攝效果更佳傑出。

Ella表示曾造訪evian天然礦泉水，法國阿爾卑斯山脈的源頭，親眼見證礦泉水的品質，瓶身設計更是為了在長途運輸過程中保留水的原味而量身打造的，鼓勵大家多喝水，維持良好作息！

Evian抽獎活動正式開跑！鼓勵消費者勇於探索興趣的事物，即日起至9月30日止，凡於全台各大通路購買任2瓶evian法國天然礦泉水，上網登錄發票即有機會抽中價值新台幣10萬元的機票和酒店住宿！

(中時 )