周天成（右）與楊晴在教練帶領下示範了多個訓練動作。（李弘斌攝）

最新男單世界排名第3，台灣「羽球一哥」周天成要前進東京奧運，甚至挑戰獎牌，走的是一條在國內「前無古人」的道路。他也摸索出一個適合自己的訓練方式，尋求「全方位」的進步、進化。

「技術面當然還是要加強，但如果自己柔軟度、平衡做不到，要如何展現技術？」周天成說：「我現在重訓比以前少一點，功能性的訓練比較多。在比賽中的危急時刻，延展時仍可以做出精細動作，有用到核心的感覺，差別很明顯。」

周天成12日和《女兵日記》中飾演「楊排」角色出名的女星楊晴，一起出席《UA Train X Run HOVR家族上市暨訓練課程發表記者會》，在教練帶領下示範了幾個訓練動作，對小天而言可謂輕鬆寫意。

周天成（右）與楊晴出席UA記者會。（李弘斌攝）

小天透露，自己近期有從事筋膜訓練，因為左右腳互換接球，會運用到很多平衡運動，還透過皮拉提斯、螺旋運動強化核心肌群。他形容在比賽中緊急救球，有那種「自己就出去了、救得到」的感覺，讓技術面更能發揮。

走出傳統羽球隊的訓練，周天成摸索出一條適合自己的路，在目前沒有固定教練的情況下，他學著做自己的教練，比如找運動力學博士林德嘉請益，微調了他的擊球姿勢，變得更順暢也更有力。

周天成說，唯有自己準備好了，才能上戰場，如果只是維持原本的訓練模式，無法讓自己有所突破，因此他一直四處取經，昨天才剛從香港訓練返國。「如果我準備好了，爭取不到、不能去（奧運），那我認了，但我確定現在的方向是對的！」

小天下周將出征印尼公開賽，接著依序打日本、泰國與世錦賽，談到今年打世錦賽的目標，小天笑說還是「超越以往」就好。就像過去無法突破亞運8強，去年抱持自我突破的態度，一舉摘銀，今年也盼改寫自己在世錦賽最佳的8強成績。

(中時電子報)