農業處代理處長郭至善(左起)、二林農會總幹事邱士平、彰化縣長王惠美、縣議員吳淑娟與代表會正副主席等人一同品嘗新鮮優質、香甜多汁的紅龍果。（謝瓊雲攝）

二林鎮農會今天舉辦優質紅龍果評鑑，參賽的100組紅龍果賣相、果體外觀和香氣甜度都令評審驚豔。（謝瓊雲攝）

二林農會總幹事邱士平（右）與彰化縣長王惠美（右一）一同關心今年參與評鑑的紅龍果。（謝瓊雲攝）

彰化二林鎮農會12日舉辦優質紅龍果評鑑，邀請中區農改場研究員、與退休副場長高德錚博士等專家評審，13日還將在二林文化教育園區盛大舉辦農產展售會，行銷推廣紅龍果、葡萄酒、蕎麥與紅薏仁等優質農特產。

農會總幹事邱士平說，全台紅龍果種植面積達2800公頃，彰化縣有近600公頃，其中400公頃都在二林鎮，是全台栽培面積、產量最多的，因年年辦評鑑，農民不斷交流精進，生產的鮮果也是最好吃、賣相好且最安全的。

高德錚表示，今年因為前兩個月連續的間歇性豪大雨，部分土壤排水不良的果園，就可能會造成果肉甜度不均、含水量過高口感不夠Q，或因果肉吸飽水後又被大太陽照射曬傷而導致果皮皺縮；但送評鑑的果農栽培管理得當，不影響風味品質，白肉、紅肉的甜度都逼近18、19度的滿分標準。

產銷班班長、青農周弘恩說，二林有近半數果農已採取夜間電照方式栽培，讓產季提前並延長，白肉自6月初到隔年2月，紅肉更是從5月起到隔年3月，近年紅肉品種多元、更廣為消費者喜愛，近日零售價維持在每台斤40元至50元，收益不錯。

彰化縣長王惠美說，紅龍果香甜多汁，又富含花青素、纖維質，是非常營養健康又能養顏美容的水果，彰化年產值達8億元，近年因豐收、物美價廉，即日起至8月8日，全省近千家全聯門市都可同步買到，歡迎民眾多多選購食用。

二林鎮農會指出，本次紅龍果評鑑，評審內容依據果實外觀、重量、風味與口感，及經由儀器檢測的糖度等條件項目評分。不只比誰種的比較甜，還要比果體等外形條件，藉此提升紅龍果品質、競爭力，拓展市場，以增加農民收益。

推廣部主任曾信嘉指出，今年紅肉組由員林陳世晉奪冠，白肉組第一名則由二林楊碧如獲得，各組獲獎者將於13日公開頒發獎金、獎牌表揚。展售活動還將有重頭戲，請來日本五位職人師傅，現場表演示範製作手工蕎麥麵，以細膩手法和專業工序呈現，成品還將提供現場民眾試吃品嘗。

(中時 )