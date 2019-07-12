空勤直昇機也到達台中港空域搜尋溺者。（王文吉翻攝）

男子到台中港中火出水口看人釣魚，不慎失足落海，台中港務消防隊、海巡、空勤等單位全力搜尋。（王文吉翻攝）

釣客盛傳電廠排放的溫水與海水「冷暖交界處」聚集魚群，因此許多民眾越過欄杆，前往中火出水口堤岸垂釣。（王文吉翻攝）

台中港傳出民眾落海失蹤！1名54歲范姓男子12日跟家人到台中火力發電廠出水口旁堤岸海釣，中午12點左右疑踢到不平整路面，失足落海後往北漂。台中港務消防隊接獲台中市消防局轉報，立即出動5車12人前往救援，但到場時海面上已看不見溺者，目前偕同海巡單位及空勤總隊，出動船艇及直升機擴大搜尋。

台中港務消防隊12時12分接獲台中市119轉報，指台中火力發電廠出水口有人落水，浮在水面。救溺人車到達現場，回報落海民眾身穿橘色衣服，沒穿救生衣，落海後往北漂，海面上看不到人，後續第三海巡隊派船艇支援，下午1時24分空勤直昇機也到達協尋。

警消指出，落水者為54歲范姓男子，當時在堤岸上看人釣魚，疑似踢到不平整路面，不小心失去重心落海。范男兒子向搜救人員表示，爸爸會游泳，但落海時沒有抓到任何漂浮物。

據了解，台中港開放海釣處為北防坡堤及中龍碼頭後方100號碼頭，台中火力發電廠出水口並未開放。釣客口耳相傳電廠排放的溫水與海水「冷暖交界處」聚集魚群，因此許多民眾越過欄杆，前往中火出水口堤岸垂釣。

(中時 )