台中市戴姓男子因懷疑妻子與郭姓男子有婚外情，且兩人相約到北部遊玩，不但徹夜蹲守等抓姦，還租下妻子與郭住宿的房間、向檢方聲請保全證據，果然採集到郭男精子與戴妻的DNA，台中地院依妨害家庭罪判處郭男有期徒刑5個月。

判決指出，戴姓男子因懷疑妻子外遇，委託徵信業者跟監，前年3月間，果然掌握妻子與郭姓男子出遊並投宿在新北市一家飯店，戴男不但連夜北上，還蹲守在飯店的房間外抓姦，直到戴妻與郭男步出房門時，立即遭戴男阻攔。

戴男不但報警抓姦，還付錢租下該房間、聲請採集相關證據，果然在垃圾桶內採集到留有2人DNA的衛生紙。徵信業者也作證表示，與戴男在房間外蹲守時，確實聽到房內傳出2人做愛的聲音。

事後郭姓男子否認與戴妻有姦情，反對戴男提出妨害自由告訴（另案偵辦），但台中地院法官不採信郭男說詞，認為郭男已婚且有小孩，犯錯後未展現悔意，判處他5月刑期，可易科罰金，可上訴。

(中時 )