現年30歲的大陸女子田徑標槍好手呂會會，昨日在全國錦標賽中擲出67.83公尺的成績，第七次改寫亞洲紀錄。

出生於中國河南的呂會會，2012年1月進入大陸國家隊，2012年倫敦奧運擲出63.70公尺名列第五，2015年在北京鳥巢舉辦的世界錦標賽，呂會會以66.13公尺刷新了亞洲紀錄，今年5月18日在上海舉行的鑽石聯賽以66.89公尺摘金。

呂會會昨日在全國錦標賽上狀態絕佳，第4次奮勇擲出67.83公尺，改寫了4月創下的67.72.公尺亞洲紀錄。

呂會會賽後表示，賽前並沒有給自己設定目標，只希望能在技術穩定的情況下盡情發揮，沒想到能一舉突破亞洲紀錄，甚至擲出今年度世界最佳成績。

這是呂會會今年第2次、個人生涯第7次刷新亞洲紀錄。呂會會說，現在的實力還沒達到在國際賽中傲視群雄的地步，接下來將持續訓練，先通過8月初的世錦賽選拔賽再說吧！

(中時電子報)