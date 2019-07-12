高雄市長韓國瑜12日出席「職棒三十週年特展」，特以時間軸的方式呈現棒球與本地、世界歷史的關聯，現場更展出一千逾件的職棒珍貴文物。（袁庭堯攝）

「高雄職棒三十週年特展 - 無人出局」12日在科工館開展，高雄市長韓國瑜參加開幕儀式時表示，將極力爭取日韓職棒隊伍來高雄寒訓，促進台灣職棒發展及在地觀光。中華職棒聯盟會長吳志揚也強調，高雄展獨家開闢「退役球員專區」，展出上千個職棒退役好手捐贈的珍貴文物。

吳志揚表示，展名「無人出局」代表台灣對棒球的熱愛永不止息，沒有人是局外人。展覽呈現中華職棒30年來、上千件退役球員與現役球員典藏的棒球歷史文物及珍貴收藏，以時間軸的方式，喚起大家生命中、熱愛棒球的記憶。高雄場更獨家推出「退役球員專區」，包含「千秋王子」高志綱、「紅龜」陳江和等人氣選手的個人物品、球具、最後一場比賽的球衣及球鞋。「恰恰」彭政閔的物品也將在9月29日退役後，納入展覽收藏。

「全壘打王」林仲秋現身開幕典禮致意，他強調從職棒元年打到14年，直到44歲才退休，對於職棒生涯相當懷念，三十週年特展勾起許多美好的回憶。

韓國瑜表示，日韓與台灣原本就有亞洲冬季聯盟賽，未來希望爭取與寒訓結合，創造更大的話題及市場。此外為了重振高雄的棒球環境，一定會盡力爭取味全龍落腳高雄。吳志揚指出，日前已協助韓市長向味全龍隊推薦，但味全龍隊會有自己的評估、找到最適合的球場。

吳志揚認為，桃園縣政府與Lamigo球隊是職棒OT（Operation Transfer,營運轉移）的成功案例，希望曾經流失過兩隊職棒隊伍的高雄市，能重新迎回職棒隊伍。

(中時 )