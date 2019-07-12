2019北台中青少年暑期研習營首場小學員3對3鬥牛賽，競爭激烈，雙方互不相讓。（王文吉攝）

2019北台中青少年暑期研習營共有141名小朋友參加籃球班、桌球班及美術繪畫班。（王文吉攝）

2019北台中青少年暑期研習營12日於大甲國小活動中心開幕，共計141名喜愛籃球及桌球運動的青少年朋友參與活動。運動局長李昱叡特別感謝台中市籃球推廣協會理事長吳敏濟長期致力推動暑期活動，讓青少年在暑假期間有良好的休閒活動，並遠離毒害等不良影響。

吳敏濟與運動局長李昱叡共同開球，隨後進行小學員3對3鬥牛比賽，為期5周的北台中青少年暑期研習營正式展開，包括大甲體育場的籃球班、外埔國中和順天國中的桌球班，以及大甲國小的美術繪畫班，合計141名小朋友參加。

將升國小5年級的陳旻欣參加桌球班，他說，去年暑假第1次參加，桌球打出興趣，可惜學校的桌球社人數不足沒能成立，今年再來報名，希望球技精進。庄美里長魏李嫌帶孫子參加籃球班，她希望孫子放暑假多運動，身材快快抽高，學習能力能夠提升，不要只是玩手機。

吳敏濟表示，他9年前發起北台中青少年暑期研習營，讓青少年免費上課，利用暑假鍛鍊身體，遠離不良的場所，減少誤入歧途的機會，幾年下來得到許多家長的肯定。特別感謝提供場地及師資的幾所學校，還有大甲扶輪社、運動局、社會局、教育局等單位的協助。

大甲分局長廖國政也率預防犯罪宣導小組，宣導青少年犯罪預防以及反詐騙，提醒學習及陪同的家長，如果接到陌生電話指家人出事，一定要先打110向警方查證，以免吃虧上當。

(中時 )