蔡英文總統出訪中美洲及加勒比海友邦，途中過境美國紐約2晚，大陸國台辦發言人馬曉光今天應詢時表示，蔡英文及民進黨當局為一黨一己之私，企圖借外部勢力挑戰「一個中國」原則，嚴重破壞台海和平穩定，從中謀取政治利益。

馬曉光強調，任何勢力都不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。民進黨當局罔顧台灣民衆安危福祉、挾洋自重，甘願當外部勢力干涉中國內政的棋子，更是錯判形勢、背離民心，難逃被唾棄的下場。

(中時 )