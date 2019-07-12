蔡總統出訪過境美國 陸國台辦批：重破壞台海和平穩定 19:482019/07/12 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統出訪中美洲及加勒比海友邦，途中過境美國紐約2晚，大陸國台辦發言人馬曉光今天應詢時表示，蔡英文及民進黨當局為一黨一己之私，企圖借外部勢力挑戰「一個中國」原則，嚴重破壞台海和平穩定，從中謀取政治利益。 馬曉光強調，任何勢力都不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。民進黨當局罔顧台灣民衆安危福祉、挾洋自重，甘願當外部勢力干涉中國內政的棋子，更是錯判形勢、背離民心，難逃被唾棄的下場。 (中時 ) #台獨 #蔡英文 #一個中國 #民進黨 #國台辦 也許您會感興趣 推薦閱讀 怕韓郭朱？蔡英文：看起來他們比較怕我 12:022019/07/08 政治 選後沒收小英法西斯法案 04:102019/07/09 時論廣場 蔡英文以「台灣總統」簽祝賀文 藍委批有失國格 12:112019/07/09 政治 被網友洗版 洪孟楷續轟蔡英文台獨 15:172019/07/09 政治 最新民調：藍白綠三腳督 藍營派韓或郭都贏 21:362019/07/09 政治 台灣政情選哪國總統－我是中華民國總統 韓籲蔡說出來 04:092019/07/10 話題觀察 美國不靠譜 民進黨夢該醒了 04:102019/07/10 論壇廣場 蔡英文過境外交 凱子加棋子 04:102019/07/11 時論廣場 兩岸熱門新聞 反制對台軍售 陸將制裁參與售台武器的美國企業 - 兩岸 美候任參聯會主席：要做好對陸開戰準備 - 兩岸 史無前例 殲-20以六機編隊飛行 - 日報 華為2大威脅 美擬官民合力超越其5G技術 - 兩岸 富士康、三星去留 陸迂迴喊話 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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