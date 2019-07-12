雲林縣麥寮鄉民要求台塑提高每年每人7200元回饋金到1萬6800元，溝通平台會議上午開會，台塑麥寮管理部副總陳文仰(左)直言「無法度！」致談判破裂。(許素惠攝)

雲林縣麥寮鄉民以反應物價為由，要求台塑將每人每年7200元敦親睦鄰金，提高到1萬6800元，鄉長蔡長昆12日主持溝通平台會議，縣議員、村長等地方民代都出席，雙方經過數小時談判，台塑麥寮管理部副總經理陳文仰最後明白表示該公司無法答應鄉民要求，導致協商破裂，鄉民強調，唯有抗爭一途。

台塑2010年開始，以健保費300元及補助一半電費300元為計算基礎，提供每人每年共7200元敦親睦鄰回饋金，麥寮目前約有4萬6000多人，每年約支付3億多回饋金。

上午召開溝通平台會議，鄉代會副主席林森敏、台塑麥寮管理部副總經理陳文仰、台化副總經理張吉柱、各村長和鄉代許明宜、縣議員許志豪、許留賓、縣府建設處長李俊興等與會。

陳文仰表示，該公司時時刻刻都在回饋地方，工安及環保也都很努力在改善及維持，也帶給地方繁榮，讓麥寮成為全國最富有的鄉鎮，回饋部分著眼在整體發展較為可長可久，例如麥寮社教園區、圖書館等，動輒數億元大建設，所有鄉民都能享用到。

陳文仰進一步說，若只獨厚麥寮，鄰近鄉鎮會吃醋，甚至也吵著要，這樣下去沒完沒了，且調高回饋金需集團內四大公司董事會同意，不是他一人能決定。

許志豪指出，回饋金是台塑老董王永慶在10年前自行提出的，目的是要補助麥寮家戶用電和健保之用，因受限於電業法，無法直接補助用電，才會衍生後來這筆7200元的回饋金，如今電費及健保費都漲了，難道不用調高嗎？

中興村長許再發、橋頭村長許清煌等人建議，依台塑稅後盈餘提撥一定比例做為回饋金，賺錢就撥多點，沒賺錢沒補助，鄉民也不會說什麼。

麥豐村長吳子瑋也附議，認為就算不按稅後盈餘配比，也要以健保及電費波動為計算基礎，並建立回饋機制。

許留賓說，六輕的汙染、交通及工安事故都直接威脅麥寮人的生命，台塑獨厚麥寮合情合理，和外鄉鎮無關，況且回饋金已施行10年了，隨著物價上揚、電費和健保也都調漲，調高也是理所當然，如果台塑拒絕，未來唯有抗爭一路。

雙方你來我往2個小時餘，蔡長昆也不耐煩地逼問「嘜擱拖啦，調不調一句話！」最後陳文仰明白直言「沒辦法！」雙方不歡而散，鄉民揚言抗爭。

(中時 )