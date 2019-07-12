國民黨總統初選14日才結束，仿國民黨初選的最新民調預測，韓國瑜將贏得國民黨初選，而黨內的「非韓不投」則是韓國瑜獲勝關鍵。

據《CNEWS匯流新聞》報導，韓國瑜對比蔡英文、柯文哲，韓為46.0%、蔡20.6%、柯20.9%，另12.5%無意見。郭台銘對比蔡英文、柯文哲分別獲得了郭（31.6%）、蔡（18.1%）與柯（17.7%），另32.6%無意見。若由朱立倫對比蔡英文、柯文哲，朱為24.4%、蔡19.8%、柯23.1%，另32.7%無意見。

黨內5人互比，韓國瑜以40.9%居首，郭台銘29.0%居次，朱立倫13.3%第3，周錫瑋0.7%、張亞中0.9%，另15.2%無意見。

合併計算對比題型85%、互比題型15%，結果顯示，韓國瑜以39.691%居首，其次是郭台銘的27.404%，朱立倫的19.511%，周錫瑋8.056%，與張亞中的5.337%；韓國瑜領先郭台銘12.287個百分點。韓國瑜領先郭台銘的幅度持續增加，韓領先郭增加3.923個百分點。

從此民調分析，若由韓國瑜代表國民黨出戰，國民黨支持者中有75.8%會支持韓；若改由郭台銘出馬，國民黨支持者僅42.6%支持，若由朱立倫出來，則國民黨支持者僅有38.0%會支持。可見黨內的「非韓不投」仍是韓國瑜獲勝關鍵，CNEWS匯流新聞網預測，韓國瑜將在本週民調結束後，贏得國民黨初選。

(中時電子報)