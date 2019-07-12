美參議院舉行參聯會主席提名聽證會

即將成為美軍參謀首長聯席會議主席的陸軍上將馬克．米利(Mark Milley)對美參議院說，中共還不是美國的敵人，但卻是美國未來50至100年裡最主要的安全挑戰。米利上述在參議院的說法是一番經過仔細修飾的文辭，與其他川普政府要員相比，他對待中共的言辭上雖略顯溫和，但仍明顯偏向鷹派立場。

現任美陸軍參謀長的米利上將被美國總統川普提名接任美軍參謀首長聯席會議主席，這個職位是美軍職中的最高職務。美參議院11日針對他的參聯會主席提名案舉行聽證會，他在做出上述證辭時強調，中國大陸是對手和競爭者，還沒有發展成為敵人，但美國必須做好準備。

《美國之音》引述米利的話說：「用軍事語言來說，敵人意味著你與對手進入了武裝衝突，也就是打仗。我們沒到那個階段，我們也不希望到那個階段。我們要的是跟中國的和平，不是戰爭。達到這一目的的最佳途徑是我們做好準備，因為中國正在多個領域非常、非常迅速地提升它的軍力。這是事實，不是炒作。」

主持這場聽證會的參議院軍委會主席英霍夫(James Inhofe)說，美軍曾經在軍事各個領域都遙遙領先對手，但現在並非如此。他質詢米利上將接任參謀長聯席會議主席之後會採取什麼應對措施。

米利答稱，美軍將在三位一體的核威懾力量、太空、人工智慧和高超音速等領域努力推進軍事現代化，以應對中共和俄羅斯威脅。不過，美軍離不開盟友的協助，因為同盟和夥伴關係是推進國家安全利益的關鍵。

針對近年來中共在南海擴建島礁上的軍事設施引起周邊國家疑慮，米利認為，美軍近年來明顯加強在南海實施航行自由行動，行動的力度是合適的。如果獲得參議院核准擔任參聯會主席，他會對這項行動做出評估。

報導說，中共近期在南海實施了反艦導彈射擊演習，此一舉動被認為對此海域巡航的美國軍艦構成直接威脅。美海軍作戰部長理查森(John Richardson)上將與中共海軍司令員沈金龍在星期二舉行了視訊會議，謀求降低兩軍發生誤解和誤判的風險。

(中時電子報)