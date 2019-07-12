「早上金水果，晚上爛水果」是真的嗎？水果到底是飯前吃還是飯後吃比較好眾說紛紜，專家表示，有關「空腹吃水果傷胃」、「飯後吃水果易消化不良」等說法，其實要看你是哪一種人，根據個人的消化能力而定。

《生命時報》報導，水果裡的有機酸（pH3~5）遠低於胃酸（pH＜2），因此絕大多數人在飯前吃蘋果、梨、桃、西瓜、草莓等常見水果時，並不會有不適感；另外，飯後吃水果只要不是過量，而且胃酸分泌正常的人也不用過度擔心。

至於到底什麼時間吃水果最好？消化能力強的人什麼時候吃都可以，需要注意的是，芒果、木瓜、鳳梨、奇異果、無花果等富含蛋白酶的水果，比較不適合在空腹時吃太多；消化能力差的人，飯後最好不要馬上吃水果，同時一次也不宜吃太多。

對於肥胖、高血壓、高血脂的人來說，飯前先吃一點高水分、低熱量的水果，有利於放慢進食速度，增加鉀元素和膳食纖維，不但有利於控制血壓和血脂，也有助於控制體重。

值得注意的是，對糖尿病患者來說，由於水果和主食都是碳水化合物，因此在兩餐之間吃水果，有助於穩定血糖，既不會讓飯後血糖快速上升，也不會在第二餐之前出現低血糖的情況。另外，容易腹瀉的人，帶細小籽的水果少吃；胃酸過多的人，太酸的水果少吃；需要減肥的人，熱量較高的水果要限量。

(中時電子報)