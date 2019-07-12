高公局二工處政風室邀請廉政署駐署檢察官楊植鈞，為施工團隊進行「圖利與便民」講習。（高公局提供）

台中環狀路網最後一哩路的國道4號豐潭段，從國道4號豐原端起，往南以隧道穿過豐原東南側山區，終點於潭子聚興地區銜接台74線，全長約10.9公里，其中隧道就有3座，隧道總長達3.8公里，佔整體工程3分之1。

繼豐原2號隧道西行線於今年5月28日率先貫通後，在施工團隊再接再厲下，東行線也於12日貫通，工程進度再往前邁進一步。交通部高公局第二新建工程處表示，整體工程雖然還有很多挑戰，但將持續趲趕，期望國道4號豐原潭子段於2022年能如質完成，提供大台中民眾安全舒適的環狀高速公路。

為秉持「落實工安」、「堅持品質」及「確保工進」之精神，二工處政風室也於12日邀請廉政署駐署檢察官楊植鈞，為施工團隊進行「圖利與便民」講習，以建立誠信正直的工程倫理價值，結合公私部門的力量，建立廉政夥伴關係，為整體工程品質奠定堅實利基。

二工處為增進民眾對國4豐潭段工程之了解與信任，於廉政會報決議通過於二工處網站建立國4豐潭段工程行政透明專區，民眾可透過此網頁，輕鬆便捷獲得該工程的施工計畫、進度、照片、品質檢驗情形等資訊，歡迎民眾共同來關心國4豐潭段工程的品質與進度

(中時 )