由於郭台銘數度表示不排斥與白色力量、第三勢力合作，今天甚至有消息傳出，郭台銘之子郭守正有與柯陣營幕僚接觸。台北市長柯文哲今早被問到「郭柯配」是否可能成局？他強調，第三勢力有很多人，而且「我們活在世界上為什麼要為未來不確定的事每天浪費時間？今天有沒有其他題目可以問？」

媒體詢問，國民黨正在進行黨內初選，如果郭台銘落敗，有可能脫黨參選，甚至形成「郭柯配」嗎？柯僅說，每一個消息聽起來都很聳動，至於所謂郭柯配，「第三勢力很多人啊，我們活在世界上為什麼要為未來不確定的事每天浪費時間？今天有沒有其他題目可以問？」

是否對任何人都會保留合作空間？柯文哲僅說，活在世界上不是跟所有人都要合作，儘量不要把任何人當敵人，合作有很多種，不見得每件事都合作，就是自由自在嘛！

北市府副發言人柯昱安更直接否認柯市府有與郭陣營接觸。柯昱安強調，針對媒體報導郭守正與柯幕僚接觸，「這段期間都沒有跟任何有意參選2020的各陣營人士碰面」，也無法推測為什麼此時會有這樣的消息傳出；至於下周一國民黨初選結果出爐後，雙方是否有可能會面，柯昱安也說，雖不會排斥任何會面，但盼會面還是聚焦在市政上。

(中時 )