「可換吃的嗎？」，社會底層悲歌！桃園獨居的宋姓男子，憑著12年前模糊記憶，日前帶著「三太子的金槍頭」及零錢，1人搭車至台中市水湳找乾兒子，因尋人未果且車資耗盡，身上現金所剩無幾，宋拿「槍頭」向店家換食物於是報警，水湳派出所員警獲報，幫宋男「尋親」，終於讓失聯12年的2人重聚。

宋男向警方描述，上個月他從桃園南下台中，並搭乘計程車至水湳，驚覺水湳園區經過重劃後，街景樣貌與12年前的印象截然不同，他很心急又不知道如何找到乾兒子，眼見身處異地、沒錢又求助無門，不得已的情況下，1人深夜露宿街頭。

宋男說，隔日他將僅剩的零錢，買了1份早餐及水，又撐了幾天，直到7月4日凌晨，饑渴難耐地走到中清路2段的檳榔攤前，窘迫的拿出僅剩的「電鍍金槍頭」，欲向店員換取零錢購買食物充饑，店員好心協助他向警方求助。

警方指出，2名員警當時接獲報案，在中清路2段1處檳榔攤前，有疑似失智長者蹲在店門前，當時獲報到場，發現宋姓男子獨居桃園，因生活陷入困難，於06月30日上午帶著不到3000元現金，搭乘高鐵至台中市水湳，想找尋失聯達12年的乾兒子，處境令人同情，查詢通知其居住沙鹿區乾兒子，前來相認。

(中時 )