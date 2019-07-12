2019韓國小姐選美比賽昨(11日)於首爾慶熙大學舉行，本屆佳麗號稱一改昔日「複製人形象」，各個都是天然美女，而冠軍最終就由年僅20歲的金世妍拿下，同時她也被起底知名作曲家金昌煥的小女兒。
擁有清純氣質的金世妍，才貌兼具，昨晚奪得2019韓國小姐選美冠軍，更忍不住流下激動淚水，哽咽感謝家人與粉絲支持。而不少韓網友就認為金世妍的外表雖不到頂級美女等級，但給人大方得體的感覺，而陸網友則普遍認為她乍看下有點經典美女王祖賢的影子。
(中時電子報)
2019韓國小姐選美比賽昨(11日)於首爾慶熙大學舉行，本屆佳麗號稱一改昔日「複製人形象」，各個都是天然美女，而冠軍最終就由年僅20歲的金世妍拿下，同時她也被起底知名作曲家金昌煥的小女兒。
擁有清純氣質的金世妍，才貌兼具，昨晚奪得2019韓國小姐選美冠軍，更忍不住流下激動淚水，哽咽感謝家人與粉絲支持。而不少韓網友就認為金世妍的外表雖不到頂級美女等級，但給人大方得體的感覺，而陸網友則普遍認為她乍看下有點經典美女王祖賢的影子。
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