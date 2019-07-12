共同匯聚社會力量，一起串起台灣善意念，「大米缸計畫」支持環境永續、有機耕作，穩地適量地支持受助單位。（圖／裏物文化提供）

裏物文化品牌營運經理徐郁政表示，發起「大米缸計畫」讓民眾吃飯時，也能行善助人。（盧金足攝）

汗滴禾下土，粒粒皆辛苦，「大米缸計畫」凝聚眾人的善心。（圖／裏物文化提供）

「大米缸計畫」稻米生產者為花東青農，捐助的企業或個人家庭可獲儲蓄米使用，企業也能將愛心米包裝成企業專屬的訂製米禮盒，分享愛心米。（圖／裏物文化提供）

令人感動的一碗白米飯！由裏物文化推動的「大米缸計畫」，讓響應的企業、個人家庭，在吃飯時也可以行善，這座善的循環平台近一年來，已協助花蓮2.77公頃有機耕作稻田，提供1萬6400碗暖心米飯給需要的弱勢團體，一碗匯聚社會善念的白米飯，在有機農夫收割時，成為「穀」動人心的力量

「吃飯對現代人來說，是一件簡單的事，但有的弱勢團體則擔心米糧斷炊」，裏物文化品牌營運經理徐郁政表示，發起「大米缸計畫」讓民眾吃飯時，也能行善助人，有需要幫助的人享用一碗熱騰騰的白米飯，在餐桌上說聲「謝謝！」

裏物文化團隊投入的「大米缸計畫」，今年6月底正式於嘖嘖募資平台上線，啟動以個人、家庭方式支持大米缸計畫運轉的力量，讓善循環不只來自企業的支持，更邀集來自四方的善意念一同以實際行動加入。

裏物文化執行長蔣明朱說，「大米缸計畫」在嘖嘖募資平台規畫多項支持方案供支持者選擇，無論是一人吃飯、兩人吃飯還是小家庭四人吃飯，都有適合方案，行有餘力捐出白米助人，稻米生產者為花東青農，自己可獲儲蓄米使用，企業能將愛心米包裝成企業專屬的訂製米禮盒，分享愛心米。

徐郁政表示，目前有米糧需求的受助單位，包括花蓮善牧中心與伯大尼之家，照護受助者免去糧食短缺之憂，避免過多捐贈糧食造成浪費，支持環境永續、有機耕作，定時適量支持受助單位，號召愛心企業團體及民眾加入大米缸計畫。

裏物文化指出，「大米缸計畫」方案以不同比例為弱勢團體穩定儲米，1、一個人吃飯，每月600元，獲得2公斤有機好米，另外儲入1.17公斤於大米缸計畫的虛擬公益米缸之內;2、兩個人吃飯，每月1100元，獲得4公斤有機好米，另外儲入2.3公斤於虛擬公益米缸。

此外，3、四個人吃飯，每月2400元，可以獲得10公斤有機好米，另外儲入5.4公斤於虛擬公益米缸，「大米缸計畫」幫助土地重回無汙染的環境，整合供需，以善循環與共好，一起參加正向、有意義的事情。

(中時 )