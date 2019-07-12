12日在成美文化園舉辦徐瑞芬師生與澎湖監獄的受刑人瓷繪展，讓人驚艷。（吳敏菁攝）

成美文化園區展出的徐瑞芬師生與澎湖監獄的受刑人瓷繪展，讓人驚艷。（吳敏菁攝）

成美文化園區展出的徐瑞芬師生與澎湖監獄的受刑人瓷繪展，讓人驚艷。（吳敏菁攝）

成美文化園區展出的徐瑞芬師生與澎湖監獄的受刑人瓷繪展，讓人驚艷。（吳敏菁攝）

嘉義進士後裔徐瑞芬在紐西瓷繪圈闖出一片天後，不忘台灣，更走進鐵窗，為受刑人開班傳授瓷繪，成美文化園區為了延續傳統工藝，讓更生人的創作得到肯定，12日在成美文化園舉辦徐瑞芬師生與澎湖監獄的受刑人瓷繪展，讓人看到藝術賦予新生的力量。

成美文化園創辦人魏應充表示，舉辦這次展覽是為了鼓舞更新人，學得一技之長、自力更生，也引領欣賞藝術之美。

成美文化園執行長陳茂嘉說，傳承技藝與手藝，一直都是成美文化園的使命。瓷器的英文名稱叫china，製作瓷器是華人幾千年來的優越工藝，結合了徐瑞芬老師的瓷繪藝術，讓傳統的工藝有了新活力，與時俱進，永續傳承。

徐瑞芬表示，3年前應當時任職於台南看守所的所長葉漢潼邀請，開始指導受刑人學習瓷繪，很多人還勸不要去啊，「教的都是壞人」，徐瑞芬說那更要去了，她深信藝術昇華，專注啟發的生命力量，更堅持打破藩籬、標籤，挖掘人心的美。

徐瑞芬說，傳授過程，屢屢受刑人認真的態度所感動，2年前又增加教授澎湖監獄的受刑人瓷繪藝術。這次作品在成美文化園區展出讓參觀的人們都非常驚豔，瓷繪得太美了，瓷盤上的海龜讓人嚮往海的遼闊、鐵角武士也激勵當個生命鬥士。

陳茂嘉表示，關懷弱勢，是成美文化園成人之美的精神，這次特別邀請澎湖監獄受刑人的作品一起參展，就是要透過展覽，將他們精湛的手藝呈現在大眾眼前，展期為12日至28日。期待大眾可以用專業的標準，肯定他們的努力，也為將來的人生提供更多采多姿且具有競爭力的選擇。

(中時 )