希臘的崔安他菲洛斯．法易奇斯擅長讓同一物件呈現2個對立影子，《相對論》同時看見天使與惡魔，彷彿提醒人們眼見不一定為憑。(曹婷婷攝)

【始終與終始】出現垂垂老朽和新生嬰孩的影子。(曹婷婷攝)

小朋友體驗影子的魔法。(曹婷婷攝)

台灣新媒體藝術團隊「叁式」以「清醒夢」概念創作，當觀者進入「四十赫茲」空間，彷彿處於半夢半醒間，作為主體的影子，真假難辨。(曹婷婷攝)

還記得童年總愛在牆上玩影子遊戲嗎？影子看似不起眼卻變幻莫測，奇美博物館全新特展《影子魔幻展》以貼近生活的「影子」為主題，邀11國15組頂尖藝術家打造40件「如影不隨形」奇幻視覺，館方期許藉由影子特展，開拓民眾視野，找回探索平凡事物的熱情。

日本多媒體藝術家桑久保亮太利用LED玩具小火車行走在全黑空間，洗衣夾成了電線桿、洗菜籃是建築物、書擋變橋梁，尋常小物透過影子投射巨大影像，讓人驚呼連連；希臘的崔安他菲洛斯．法易奇斯擅長讓同一物件呈現2個對立影子，《相對論》同時看見天使與惡魔，彷彿提醒人們眼見不一定為憑。

比利時藝術家文森．巴爾來台後，就地尋找靈感，以小豬撲滿和餐桌碗筷，花2天設計出充滿台味的光影作品。他表示，以前從事導演工作，偶然一次發現桌上茶杯影子像大象，便拍下加上漫畫元素創作，上傳社群網站竟獲得很多回響，從此愛上光影創作。

奇美博物館副館長廖婉如表示，《影子魔幻展》展出40件驚奇有趣作品，展區規畫「一人一空間」，每位藝術家皆可在獨立不受干擾場域中盡情玩弄光影，觀展動線彷彿遊走迷宮。

她說，一般人容易被光吸引而忽略影子，其實影子充滿想像空間，不但會隨光源、環境、時間和視角產生變化，更具備看得到摸不到的特性，值得細細品味。

展期自7月13日至明年6月2日，此外，因應暑假到來，館方7月13日至9月1日同步推出兒童夏令營「彼得潘光影冒險」，融入光影遊戲及沉浸式互動劇場設計，活動結束後還有「光影DIY課程」，教小朋友製作專屬影子夜燈。

《有影無影？影子魔幻展》展期自7／13至明年6／2，展覽票券於明日（7／13）開賣，全票300元、優惠票250元、套票（常設展＋特展）特價380元，另有兩人同行、三人同行等組合優惠票，凡購買一組有價票送「榮耀天使」小夜燈乙份。

(中時 )