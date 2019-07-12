20190712中天新聞 韓王同框進場 咬耳朵互動多「約好下次見面」

高雄市長韓國瑜11日晚間與前立法院長王金平一同現身高雄市義勇消防總隊顧問團餐會，久未同台的兩人互動良好，不時咬耳朵、相互敬酒，王金平還拿出「小本本」與韓國瑜約好下次見面時間，雖然雙方都沒有談到選舉，不過王金平致詞時一句「祝韓市長心想事成」，引發外界聯想。

這場餐會在高雄市林皇宮舉行，知道王金平也會來，韓國瑜特地在飯店樓下等候，兩人一起搭電梯上樓，韓王罕見同框，不但同桌吃飯、互動熱絡，席間兩人還相互敬酒、交頭接耳，更約好下次見面時間。最耐人尋味的是，王金平在致詞時，祝韓國瑜「心想事成」。

外界關注，韓王有沒有可能結盟？王金平受訪時表示，自己是全國義消總會總會長，跟打火兄弟有如一家人，應邀赴宴是感謝這些顧問團平時的奉獻、幫忙，不是來拉票的。至於跟韓國瑜有約，就是再聚聚喝點小酒，是否還要繼續選總統，王金平則表示，以後再說。

(中時電子報)